Una visione terrificante della fiaba nel trailer di Gretel & Hansel con Sophia Lillis

È grazie alla Orion Pictures che possiamo mostrarvi il primo, inquietante trailer ufficiale dell'annunciato Gretel & Hansel, revisione della famosa fiaba dei fratelli Grimm pensato da Rob Hayes e diretto dal promettente Oz Perkins (Sono la bella creatura che vive in questa casa) che vede protagonista l'applauditissima Sophia Lillis (IT).

Come è facilmente intuibile dal titolo della favola invertito, la storia del film segue la nota disavventura dei fratelli Hansel e Gretel nella foresta, dando ovviamente maggiore spazio e respiro al ruolo femminile, rendendo la sorella maggiore la grande mattatrice del progetto, così da approfondire anche la tematica femminista e il ruolo della donna all'interno di una favola, ammodernando il tutto attraverso il genere horror, qui particolarmente elegante e con vibrazioni simili a The Witch o a Hereditary.



La sinossi recita che Gretel conduce il fratellino Hansel nel bosco in cerca di un po' di cibo e di un lavoro, dovendo però fare i conti con un male antico e terrificante che vuole letteralmente nutrirsi di loro. Nel cast di Gretel & Hansel troveremo anche Alice Krige nel ruolo di Holda la Strega e Charles Babalola in quelli del Cacciatore.



L'uscita del film è prevista nelle sale americane per il prossimo 31 gennaio 2020.