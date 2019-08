I visionari effetti speciali della WETA in una featurette di Alita: Angelo della Battaglia

A pochi giorni dal lancio di Alita: Angelo della Battaglia per il mercato home-video in versione dvd, blu-ray e blu-ray 4K Ultra HD, sul canale ufficiale di Weta Digital è stato pubblicato un video dedicato allo sviluppo degli incredibili effetti speciali del film.

Vi ricordiamo che il film prodotto da James Cameron è arrivato negli store digitali il 16 luglio scorso, mentre dal 12 settembre sarà disponibile in 4K Ultra HD + Blu-Ray, Blu-Ray e DVD. Ricco di azione e con un cast stellare composto da Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein, Jackie Earle Haley e Keenan Johnson, Alita: Angelo della Battaglia ha incassato $405 milioni di dollari ai botteghini mondiali, statistica che dovrebbe rendere difficoltosa l'operazione sequel tanto sperata da Cameron e John Landau.

Il film, una delle ultime produzioni della 20th Century Fox prima della fusione con la Disney, è l’adattamento cinematografico della graphic novel giapponese in 9 parti intitolata Battle Angel Alita: la storia è ambientata in un mondo post-apocalittico popolato da uomini, macchine e cyborg e inizia quando lo scienziato Dr. Ido recupera una cyborg, Alita, da una discarica del 26esimo secolo. Divenutone un surrogato di padre, Ido scopre che Alita è una sorta di Angelo della Morte che potrebbe rompere il circolo vizioso di morte e distruzione che governa il mondo post-apocalittico, devastato 300 anni prima da una terribile guerra mondiale.

