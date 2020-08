Virus Letale e l'improbabile legame con Friends: i retroscena sul film con Dustin Hoffman

Questa sera su La7 va in onda Virus Letale, thriller del 1995 diretto da Wolfgang Petersen liberamente ispirato alle ricerche epidemiologiche sui virus di provenienza africana. I protagonisti sono Dustin Hoffman, Rene Russo, Kevin Spacey, Donald Sutherland e Morgan Freeman.

Nel film, il colonnello e ricercatore medico dell'esercito Sam Daniels (Hoffman) viene inviato dal governo in Africa per studiare un virus devastante, la cui diffusione sta decimando gli abitanti di un villaggio, e torna convinto che possa arrivare anche in USA. Nessuno ascolta i suoi avvertimenti, almeno finché in una cittadina della California vengono segnalate le prime vittime...

Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi tutti i retroscena da non perdere sul dietro le quinte della pellicola:

Il ruolo di Sam Daniels fu inizialmente offerto ad Harrison Ford , che collaborò con Petersen due anni più tardi con Air Force One. Curiosamente, qualche anno prima Hoffman fu contattato per fare da protagonista in Blade Runner, parte poi andata a Ford.

, che collaborò con Petersen due anni più tardi con Air Force One. Curiosamente, qualche anno prima Hoffman fu contattato per fare da protagonista in Blade Runner, parte poi andata a Ford. Il film è ispirato ai fatti reali raccontati nel libro "The Hot Zone" di Richard Preston Jr.

Durante il film vengono bruciate diverse tende del villaggio di Zaire: si tratta di un metodo per evitare la diffusione del virus che prevede di dare fuoco alla abitazioni dopo tre o quattro giorni che gli occupanti non escono per cibarsi.

Per girare la scena della cattura della scimmia, all'animale è stato insegnato ad entrare nella rete per gioco in modo che non avesse paura.

La scimmia cappuccino in questione, Betsy, è la stessa apparsa in Friends nei panni di Marcel. Entrambi i titoli sono infatti produzioni Warner Bros.

Hoffman, lo ricordiamo, l'anno scorso è apparso ne L'Uomo del Labirinto di Donato Carrisi.