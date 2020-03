Virus bastardo: il doppiatore di Spider-Man condivide un'ironica canzone sulla quarantena

Alex Polidori, musicista e doppiatore di Spider-Man/Tom Holland nei film del Marvel Cinematic Universe, ha pubblicato un video sul suo account Instagram di un'ironica canzone sulla quarantena legata al Coronavirus, dal titolo Virus bastardo. Polidori ha conquistato gli utenti sui social e ha espresso tutta la sua soddisfazione.

"Finalmente il risultato dell'esperimento! Questa canzone è stata realizzata con l'aiuto di tutti voi attraverso domande e sondaggi a cui avete risposto con grande interesse! Grazie! Ho fatto del mio meglio. Ovviamente è uscita fuori una canzone che parla della nostra situazione attuale, e questo è dipeso dal vostro stato d'animo, che ha influito sulle parole e sui concetti che mi avete proposto!".



Alex Polidori ha doppiato Tom Holland in svariati film, tra cui tutti i film in cui l'attore è comparso nel Marvel Cinematic Universe e in Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick, diretto da Ron Howard. Inoltre Polidori ha prestato la propria voce al personaggio - doppiato da Tom Holland nella versione originale - di Dolittle.

Tom Holland nelle ultime ore non ha avuto dubbi nel rispondere su chi resusciterebbe tra Iron Man e zio Ben. Una risposta che avrà sicuramente spiazzato diversi fan dell'MCU.

La produzione di Spider-Man 3 dovrebbe iniziare in estate ma la recente emergenza legata al Coronavirus che si sta diffondendo in tutto il mondo potrebbe far slittare anche questa produzione.