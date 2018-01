Virginia Gardner si aggiunge al cast di Halloween, al via le riprese

Nel 1978,diede vita al personaggio di, l'assassino dalla maschera bianca che uccideva ragazzi in. Quarant'anni dopo, quel killer è tornato per finire il lavoro, ancora una volta. Il sitoha confermato l'inizio delle riprese del nuovo film della saga horror di culto Halloween.

Nel farlo, il sito ha annunciato l'ingresso nel cast anche della giovanissima Virginia Gardner (vista recentemente nel serial televisivo Marvel's Runaways), che si unirà ad un cast che include Miles Robbins, Dylan Arnold e Drew Scheid. Questi interpreteranno i ruoli degli amici di Allyson, interpretata in questo film da Andi Matichak.

Matichak interpreterà il personaggio di Allyson, come dicevano, che sarà nipote di Laurie Strode e figlia di Karen Strode. Infatti, come annunciato in questi mesi, Jamie Lee Curtis tornerà ad interpretare l'iconico ruolo di Laurie Strode mentre sarà Judy Greer ad interpretare sua figlia, Karen. La pellicola è ambientata dopo gli eventi del primo film, ed ignorerà praticamente quasi tutti i sequel che sono stati prodotti successivamente.

Nick Castle tornerà ad interpretare Michael Myers, con James Jude Courtney che ne interpreterà gli stunts.

La regia è affidata a David Gordon Green, che ha co-scritto la sceneggiatura insieme a Danny McBride, e in cui "Laurie Strode si confronterà definitivamente con Michael Myers". Carpenter supervisionerà il progetto, sarà produttore esecutivo e realizzerà le musiche della pellicola in arrivo il 19 ottobre 2018.