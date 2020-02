Diventa virale il restauro in 4K dell'Arrivo del Treno dei fratelli Lumière

I fratelli Auguste e Louis Lumière sono considerati due pionieri del cinema, e un loro famosissimo cortometraggio, L'arrivo di un treno a La Ciotat, datato 1895, è uno dei primi esempi delle potenzialità della Settima Arte. Negli ultimi giorni è diventato virale un "restauro digitale" del film presentato su Youtube da Denis Shiryaev.

L'utente ha pubblicato una versione del filmato in 4K e 60 fotogrammi al secondo, che sembra far viaggiare nel tempo i Lumière portandoli direttamente dal 19° al 21° secolo. Le immagini sono talmente nitide che sembra quasi che L'arrivo del treno sia stato girato in digitale. Il filmato, caricato su Youtube il 2 febbraio, in pochissimi giorni ha già superato il milione di visualizzazioni.

Come illustra abbastanza chiaramente il titolo, il cortometraggio, della durata di circa 50 secondi, mostra l'entrata di un treno nella stazione ferroviaria di La Ciotat, una città costiera francese. Come la maggior parte dei primi esperimenti dei fratelli Lumière, è girato con camera fissa e cattura scene di vita reale - documentaristiche, si potrebbe dire. Il primo esempio di cinema narrativo, o di fiction, è invece convenzionalmente considerato The Great Train Robbery di Edwin S. Porter, del 1903.

Il filmato fu proiettato per la prima volta nel gennaio del 1896, e secondo la leggenda molti spettatori, ingenuamente, sarebbero scappati urlando temendo che il treno potesse davvero sbucare dallo schermo e finirgli addosso.

Per rendersi conto di quanta strada abbia fatto il cinema in 130 anni ci sarebbero naturalmente molti esempi da citare, ma parlando di immagini digitali, computer e tecnologia all'avanguardia viene in mente la Pixar e il nuovo trailer di Onward, nelle sale da marzo.