Violent Night: il regista sta lavorando ad un secondo capitolo del film con David Harbour!

L'idea di realizzare un film come Violent Night è stata, effettivamente, un salto nel vuoto. Dopo i buoni risultati ottenuti al botteghino americano pare che il regista stia lavorando anche ad un secondo capitolo della storia del Babbo Natale più violento mai visto sul grande schermo.

Sembra che David Harbour e il suo "Babbo Natale vendicatore" stia ottenendo buoni risultati, valutando sempre che è una pellicola realizzata con appena 20 milioni di budget una cifra, per il cinema moderno, quasi irrisoria. Il film non avrà problemi a rientrare nei costi di produzione e a cercare di realizzare anche una seconda pellicola che, secondo il regista, è già in programma: “Stiamo lavorando su molti nuovi lavori in questo momento. Stiamo anche lavorando a Nobody 2. Speriamo di iniziare a lavorare su Violent Night 2, se tutto va bene nelle prossime settimane".

Insomma, tutto si deciderà con il botteghino di queste prime settimane. "Abbiamo la tendenza a tenere la testa bassa e concentrarci su ciò che è di fronte a noi o vicino. Quindi sì, è così. Ci siamo dentro. Abbiamo ancora due mesi e mezzo di lavoro da fare su questo” ha concluso il regista. I buoni numeri collezionati al box office di Violent Night confermano un trend già ottimo.

In una recente intervista per il film David Harbour ha parlato dello spirito del Natale e di quanto il suo "Babbo Vendetta" sia un modo per interpretare questo spirito. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!