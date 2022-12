Violent Night: il finale è stato cambiato per questioni di budget

L'esordio di Violent Night è stato più che dignitoso , nonostante un box office ancora in parziale difficoltà. Tra le varie curiosità sul film diretto da Tommy Wirkola, una riguarda il finale: per questioni di budget è stato riscritto.

In Violent Night avremmo potuto fare la conoscenza della signora Claus e lo avremmo potuto fare anche in un modo abbastanza...rocambolesco. La commedia della Universal ha, però, subito qualche modifica in corso d'opera e ciò ci ha privato di questa succulenta occasione.

In un film che ci presenta Babbo Natale - interpretato da David Harbour - come un guerriero vichingo, la presenza di Mrs. Claus era quasi certa. Secondo lo sceneggiatore Pat Casey, il finale in origine prevedeva che la signora Claus si presentasse durante un "combattimento tra elicotteri e slitte volanti". Invece, il finale definitivo è stato riscritto per questioni di budget. A tal proposito Casey ed il suo co-sceneggiatore Josh Miller, hanno capito che - alla luce di una nuova sceneggiatura - il personaggio non aveva più molto senso, omettendolo del tutto.

Nulla è perduto! Con il regista già a lavoro per Violent Night 2, lo stesso Pat Casey ha promesso: ''Tutto ciò che non c'è stato nel primo film , ce lo conserviamo per il prossimo!''.