Violent Night, il film con David Harbour avrà più sequel? Josh Miller ci spera

Il Babbo Natale di David Harbour in Violent Night è sicuramente molto lontano dalla classica rappresentazione di Santa Claus a cui siamo abituati ma Josh Miller spera che questa versione dell'iconico dispensatore di regali possa essere apprezzato dal pubblico, tanto da riuscire ad ottenere svariati sequel.

"Speriamo tutti di ottenere molti sequel. Speriamo di poter realizzare cose sempre più folli", ha detto Miller in una recente chat con SYFY Wire. "Sulla base delle reazioni scaturite dal primo film, dall'incredibile clamore scatenatosi su Twitter e cose del genere, sembra che molte persone vogliono saperne di più sulla storia passata di Babbo Natale. Quindi sembra il pubblico voglia sapere cos'altro abbiamo da raccontare su di lui".

E sebbene il finale di Violent Night sia stato modificato in corso d'opera per problemi di budget, visti i risultati raggiunti dalla pellicola con David Harbour, l'annuncio di un nuovo capitolo non dovrebbe farsi attendere ancora troppo.

"Avevamo molta altra roba da raccontare che è stata rimossa per questioni di tempo" ha aggiunto Miller. "Penso quindi che sarebbe un peccato non avere un sequel, abbiamo lasciato molte cose in sospeso proprio per poterlo realizzare".

Voi, pensate che vedremo questa versione "violenta" di Kris Kringle e soprattutto, avete apprezzato questa interpretazione di David Harbour nei panni di un Babbo Natale così sui generis? Diteci come sempre la vostra nei commenti.