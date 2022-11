Violent Night: per David Harbour il suo Babbo assassino è il vero spirito del Natale

Poche certezze ci sono nella vita, se non che questo Natale sarà diverso dagli altri e sicuramente più...violento. Arriva un nuovo action comedy intitolato Violent Night che vede come protagonista David Harbour (Jim Hopper della serie Netflix Stranger Things). L'attore interpreta un Babbo Natale fuori dagli schemi, e ne rivela la vera natura.

Dopo l'uscita del quarto capitolo di Stranger Things, David Harbour è già pronto per la quinta stagione, per la quale darà anima e corpo, a detta sua. Nel frattempo, questo Natale sarà protagonista di un action comedy che lo vede come un Babbo Natale distante dalla versione più moderna.

In un'intervista esclusiva per ScreenRant, Harbour ha affermato che: "Prendo il mio lavoro molto seriamente! Adoro Babbo Natale. E' un personaggio iconico. Se si vuole veramente approfondirlo, una delle cose che mi hanno affascinato è stato: 'Chi è questo tizio in un costume rosso che scende dal camino e ci da dei regali e fa una lista di buoni e cattivi?'

Harbour si sarebbe dunque dedicato con enorme serietà al ruolo, andandone a sviscerare gli elementi folkloristici più conosciuti e quelli più reconditi. Per fare ciò, l'attore è partito dalle origini del personaggio: 'Ma prima di tutto questo, c'era un santo chiamato San Nicola, e poi ci sono stati tutte questi aspetti culturali. C'è Shèng dàn Lao rén, Weinhachtsmann e tutte le culture hanno questa versione differente di un tizio pagano che da regali ai bambini.'

L'attore continua rivelando ancora più particolari sulla sua ricerca: "Credo che una delle esplorazioni del film è, 'Chi è questo tizio?' Nella nostra cultura, c'è questa versione saccarina di lui. Ma chi è davvero nel profondo, e cosa gli manca dal Natale? Penso che questo fosse parte dell'esplorazione, e come il film prosegue, forse vedremo che questa persona era totalmente differente diecimila anni fa. Forse il Natale, a livello concettuale, era tutt'altra cosa. Questa è stata la cosa più divertente di tutte alla base di questo film divertente".

In attesa dell'uscita del film, vi rimandiamo al trailer di Violent Night, per chi se lo fosse perso!