Violent Night: un buon esordio per il film con David Harbour, ma il box office piange

Il nuovo film con David Harbour Violent NIght è partito bene con le anteprime di giovedì 1 dicembre nei cinema del Nord-America, ma a causa del pessimo risultato complessivo fatto registrare dal week-end lungo del Giorno del Ringraziamento il box office continua ad essere in difficoltà.

Violent Night della Universal ha incassato 1,1 milioni di dollari al botteghino di giovedì sera, aprendo ufficialmente quello che per lo studio sarà un primo week-end da un totale di 10 milioni di dollari. Come sempre le stime delle major tendono ad avere più cautela e ad andare al ribasso rispetto ai dati degli analisti, che non a caso prevedono un risultato simile a Krampus, altro film 'natalizio' della Universal che a dicembre 2015 esordì con 16,5 milioni di dollari al botteghino dopo aver guadagnato appena 637mila dollari nelle anteprime del giovedì.

Tuttavia Violent Night - la storia di un burbero Babbo Natale che interviene per salvare una famiglia che è stata presa in ostaggio la vigilia di Natale - è l'unica nuova uscita di una major in questo fine settimana di inizio dicembre, storicamente un periodo 'scarso' per il botteghino (principalmente per un motivo: gli studios tendono a risparmiarsi i titoli più attesi per un'uscita il più possibile a ridosso delle feste di fine anno. E col fiasco del Ringraziamento di quest'anno, in primo luogo per via del flop storico della Disney con Strange World, il botteghino dovrà fare affidamento ancora una volta su ciò che Black Panther: Wakanda Forever potrà incassare nel suo nuovo fine settimana (per gli analisti il film Marvel supererà i 400 milioni domestici nei prossimi giorni). Inoltre, un aiuto in fatto di incassi potrebbe anche arrivare dalla riedizione a sorpresa di Top Gun Maverick, voluta dalla Paramount prima dell'uscita del film di Tom Cruise in streaming prevista per il 22 dicembre.

