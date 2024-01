In a violent nature: il trailer del nuovo horror girato dal punto di vista del killer

Dopo che Shudder ha annunciato il sequel di V/H/S, il servizio streaming distribuirà In a Violent Nature, un horror slasher decisamente particolare.

È caratteristica comune della maggior parte dei film horror cominciare la narrazione dal punto di vista della vittima, per poi introdurre progressivamente l’elemento di mistero, fonte di violenza e orrore. In a Violent Nature ribalta radicalmente questo principio, e racconta la storia dalla prospettiva del Killer. La trama del film recita: “Quando un medaglione viene rimosso da una torre antincendio crollata nel bosco che imprigiona il cadavere in decomposizione di Johnny, uno spirito vendicativo stimolato da un orribile crimine di 60 anni fa, il suo corpo viene resuscitato e diventa determinato a recuperarlo. Il golem non-morto si concentra sul gruppo di adolescenti in vacanza responsabili del furto e procede a massacrarli metodicamente uno a uno nella sua missione di recupero, insieme a chiunque si trovi sulla sua strada.”

Il film dovrebbe arrivare nel 2024, per quanto riguarda gli Stati Uniti, ed è diretto da Chris Nash. Nel cast saranno presenti Ry Barrett, Andrea Pavlovic, Cameron Love, Reece Presley, Liam Leone, Charlotte Creaghan, Lea Rose Sebastianis, Sam Roulston, Alexander Oliver e Lauren Taylor.

"La prospettiva audace di Chris Nash rappresenta il meglio di Shudder, sposando le tradizioni del genere con i suoi esaltanti passi successivi". Ha dichiarato Samuel Zimmerman, vicepresidente della casa di produzione e distribuzione. Shudder ha rinnovato anche la seconda stagione di Creepshow in cui sarà presente Marilyn Manson.