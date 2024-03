In a violent nature: l'horror dal punto di vista del killer sta facendo impazzire tutti

Il teaser trailer di In a violent nature ha anticipato quella che sarà la particolarità dello slasher movie presentato in anteprima all'ultimo Sundance Film Festival: il regista Chris Nash ha infatti scelto di raccontare la storia sfruttando unicamente il punto di vista del serial killer protagonista.

Concept che viene ulteriormente approfondito dal primo trailer completo (pubblicato da Shudder e IFC Films nella giornata di ieri, 21 marzo), dove vediamo il maniaco mascherato intento a perseguitare un gruppo di adolescenti, il tutto sullo sfondo di un paesaggio campestre apparentemente sicuro. Niente di particolarmente innovativo a quanto pare - considerato che la memoria di chi guarda potrebbe andare subito a Venerdì 13 -, se non fosse per lo stile narrativo prescelto, cui abbiamo accennato sopra.

"Una delle sfide più grandi è stata cercare di capire quante informazioni fossero necessarie per raccontare la storia", ha spiegato Chris Nash ad Entertainment Weekly, "Fortunatamente, il genere slasher ha molti tropi riconoscibili su cui potevo fare affidamento per riempire gli spazi che non potevamo toccare più di tanto, visto il rischio di allontanarci troppo dalla nostra idea stilistica. Ho un debito enorme verso tutti i Venerdì 13, The Burning, My Bloody Valentine e, in verità, verso tutto il genere slasher. Queste opere hanno gettato le basi per il nostro film".

Il cineasta ha quindi spiegato che l'obiettivo era proprio quello di conferire "riconoscibilità" al personaggio di Johnny (questo il nome del protagonista), rievocando così i sentimenti che provava da ragazzino di fronte ai film appartenenti a questo specifico filone del cinema horror. Attualmente, l'opera ha un punteggio del 93% su Rotten Tomatoes, sulla base di 28 giudizi. In a violent nature uscirà nei cinema statunitensi il 31 maggio 2024, per poi essere distribuito in streaming da Shudder. Ricordiamo che proprio Shudder ha recentemente condiviso il trailer di Late Night With the Devil (anch'esso prodotto in collaborazione con IFC Films), altro interessante horror di prossima uscita.

