Violante Placido: 'Ho detto molti no che hanno rallentato la mia carriera'

Violante Placido che questa sera vedremo in tv con 7 Minuti, nel corso di un'intervista ha dichiarato di non essere mai voluta scendere a compromessi nel corso della sua vita ma, questo molto spesso l'ha limitata nella sua carriera.

"Ho detto qualche no che forse ha rallentato il cammino, ma le scelte più coraggiose mi hanno soddisfatta. Ho un lavoro magnifico e privilegiato, ma non è facile gestire la carriera se si vuole rimanere fedeli a se stessi".

L'attrice ha poi aggiunto che in Italia c'è ancora molto da fare in sostegno delle donne che spesso subiscono violenze e vessazioni di ogni genere: "Harvey Weinstein ha avuto il merito di formare una nuova consapevolezza nelle donne e portare sotto i riflettori gli abusi sessuali, una piaga fino a ieri poco riconosciuta perfino dalla legge. Oggi le cose stanno cambiando, per fortuna, ma in Italia c’è ancora molto da fare. Bisogna allungare i termini per la denuncia di un abuso: sei mesi sono pochi. E imparare a difenderci. Ma le vittime non appartengono solo al nostro sesso. Le mie scelte sono sempre state dettate dalla libertà e ho fatto pochi compromessi".

