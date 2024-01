Viola Davis tornerà in Superman: Legacy? Cosa sappiamo sulla sua Amanda Waller

Potrebbe essere John Williams il compositore di Superman: Legacy? Sarebbe un ritorno incredibile. E a proposito di ritorni, in molti si chiedono se Viola Davis riprenderà il ruolo di Amanda Waller nel nuovo film DC.

Partiamo da un punto fermo: Viola Davis sarà Amanda Waller all’interno del nuovo universo DC creato da James Gunn e Peter Safran. Ma il dubbio rimane sulla presenza di Waller all’interno di Superman Legacy. E a tal proposito ha risposto proprio Gunn sul social network Threads. Un fan gli ha chiesto: “Signor Gunn, è vero che Viola Davis ritornerà come Amanda Waller in Superman: Legacy?” Il regista ha risposto: “Il suo ritorno come Waller IN Legacy? No. Se questo è uno di quei rumour che sta circolando allora è falso (Come al solito)”.

Chiare le parole di Gunn, Viola Davis non sarà in Superman: Legacy. Ma d’altronde la scelta del regista di non voler scoprire tutte le carte a disposizione per un unico film è più che legittima. Quello che sappiamo però è che Amanda Waller sarà protagonista di uno spin-off di Peacemaker a lei dedicato, segno che Viola Davis sarà sicuramente centrale nel nuovo universo DC. Scopriremo qualcosa in più quando uscirà il primo trailer di Superman: Legacy.

E voi cosa ne pensate, vi sarebbe piaciuto vedere Amanda Waller in Superman: Legacy? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.