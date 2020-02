Viola Davis star del thriller prodotto da Netflix al fianco di Sandra Bullock

Il premio Oscar Viola Davis sarà co-protagonista nel cast del nuovo thriller prodotto da Netflix ancora senza un titolo ufficiale, che vedrà in prima linea anche Sandra Bullock. Davis sarà una delle dive principali del film che nelle ultime ore ha aggiunto diversi nomi importanti al parterre di star che parteciperanno alla pellicola.

Nell'elenco dei partecipanti al film Netflix si sono aggiunti Jon Bernthal, Vincent D'Onofrio e Richard Thomas.Il film - scritto da Christopher McQuarrie, regista di Mission: Impossible e diretto da Nora Fingscheidt - racconta le vicende di una donna appena uscita di prigione (Bullock) dopo aver commesso un crimine violento. Rifiutata dalla società che non le perdona il suo passato, la protagonista non trova conforto nemmeno nella famiglia e negli amici ma ritiene che l'unica sua speranza di redenzione si trovi nella sorella minore, allontanatasi dopo il lungo periodo di detenzione.



Nelle scorse ore è stato inoltre confermato che Viola Davis sarà Michelle Obama nella serie tv First Ladies. Lo scorso ottobre Davis ha ricevuto il premio alla carriera alla Festa del Cinema di Roma, conferitole dal direttore Antonio Monda.

Viola Davis è una delle attrici maggiormente impegnate sia al cinema che in tv, e tempo addietro ha confessato di apprezzare anche i tanto bistrattati cinecomic.

Per quanto riguarda il nuovo film di Netflix, Nora Fingscheidt aveva debuttato lo scorso anno al Festival di Berlino con il film System Crasher.