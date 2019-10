Viola Davis riceverà il Premio alla carriera alla Festa del Cinema di Roma

Viola Davis sarà onorata con il Premio alla carriera nel corso la 14esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Durante l'evento l'attrice parteciperà ad un incontro ravvicinato con il pubblico.

Prima attrice afroamericana nella storia ad essere premiata agli Oscar, Emmy e Tony Ward, l'attrice è stata candidata per ben tre volte agli Academy Award vincendo nel 2017 il premio come miglior attrice non protagonista grazie al suo ruolo in Barriere di Denzel Washington. Nel 2019 è stata nominata agli Emmy per Le regole del delitto perfetto.

Dopo aver recitato lo scorso anno in Widows - Eredità Criminale, l'attrice vestirà i panni di Michelle Obama nella serie First Lady (Showtime) e riprenderà il ruolo di Amanda Waller nel sequel/reboot di The Suicide Squad diretto da James Gunn, le cui riprese sono iniziate ufficialmente nei giorni scorsi. Reciterà inoltre nel film Netflix Ma Rainey's Black Bottom al fianco di Chadwick Boseman.

In attesa di scoprire il programma completo della nuova edizione, la Festa del Cinema di Roma ha già annunciato la presenza di Martin Scorsese per l'anteprima italiana di The Irishman del prossimo 21 ottobre. L'evento sarà aperto il 14 ottobre al Teatro dell'Opera di Roma dall'anteprima mondiale de La Prima Donna, film documentario di Tony Saccucci che racconta la storia di Emma Carelli.