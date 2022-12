Viola Davis racconta l'orgoglio black: 'Vogliamo ruoli che ci mettano alla prova'

Viola Davis è diventata una vera e propria icona per la cultura afroamericana. In una recente intervista per la promozione di The Woman King, l'attrice premio Oscar ha professato la necessità di storie che raccontino la cultura nera e che abbiano al centro donne afroamericane.

"Il nostro lavoro come artisti, come artisti neri, è volere ottimi materiali" ha detto l'attrice, svelando la necessità di avere più racconti di questo tipo. “Vogliamo materiale complicato. Vogliamo materiale che metta alla prova la nostra abilità artistica e il nostro mestiere. Questo è quello che vogliamo" ha continuato la Davis.

The Woman King ha incassato in USA più di quanto ci si aspettasse trasformandosi in un piccolo successo al botteghino. Il racconto originale, che in alcuni aspetti ricorda molto le origini delle Dora Milaje di Black Panther, è un modo per esaltare le donne e la cultura africana ripercorrendo e raccontando una storia realmente successa tra il XVIII e XIX secolo. "È stato nel mio radar fare un film in cui potevo usare il mio corpo come parte della creazione di un personaggio, e quindi creare questo tipo di vita emotiva e di viaggio", ha detto la Davis "E girare nella madrepatria e far parte di un film con così tanti artisti straordinari".

Il film si presenta come una storia di potenza e orgoglio tutto al femminile. Vi consigliamo, quindi, la nostra recensione di The Woman King. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!