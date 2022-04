Viola Davis: qual è il suo ruolo preferito in carriera? Lo rivela lei!

Reduce dalla sua interpretazione di Michelle Obama in The First Lady, Viola Davis continua a stupirci sempre con nuove, incredibili, interpretazioni. L'attrice, tre volte nominata agli Oscar per The Help, Fences e Ma Rainey’s Black Bottom, ha ora svelato qual è stato il suo ruolo preferito in carriera.

Davis ha rivelato, nel suo libro di memorie Finding Me, che il suo film preferito coinvolge l'attore Chadwick Boseman, con il quale di pellicole ne ha girate ben due: Get on Up e la già citata Ma Rainey's Black Bottom. Come sappiamo l'attrice ha sempre avuto un rapporto speciale con Boseman, scomparso prematuramente nel 2020. Lei lo ha infatti sempre definito il suo "bambino", proprio perché in Get On Up Davis interpretava la madre del personaggio interpretato dall'attore, l'icona della musica James Brown.

E sembra che sia proprio questo il suo ruolo preferito. La ragione è meno complessa di quanto ci si potrebbe aspettare. "Mi è piaciuto essere nel Mississippi. Amavo Chadwick, amavo Chadwick. È stato fantastico" ha spiegato l'attrice. Una cosa legata dunque più all'esperienza del set che al ruolo in sé. O probabilmente a entrambe le cose, dal momento che il film in questione non è di certo di serie B.

E voi, cosa ne pensate di Get on Up? Fatecelo sapere nei commenti!