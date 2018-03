Viola Davis e Lupita Nyong'o nel cast di The Woman King

TriStar Pictures ha scelto le attrici premio Oscar(Barriere) e(12 Anni Schiavo) per i ruoli di madre e figlia nel film. Lo scrive The Hollywood Reporter.è basato sui veri eventi accaduti nel Regno di Dahomey nel XVIII e XIX secolo, e le due star saranno le protagoniste.

The Woman King racconta la storia di Nanisca (Viola Davis), generale dell'unità femminile chiamata Amazzoni, e sua figlia Nawi (Lupita Nyong'o), che insieme hanno combattuto i francesi e le tribù vicine che hanno violato il loro onore, ridotto in schiavitù la loro gente e minacciato di distruggere tutto ciò per cui hanno vissuto.

The Woman King sarà prodotto da Cathy Schulman di Welle Entertainment, insieme a Viola Davis e Julius Tennon con la loro JuVee Productions e Maria Bello con la Jack Blue Productions. Hannah Minghella e Nicole Brown supervisioneranno il lavoro per la TriStar Pictures.

Schulman ha parlato così a Deadline:"Black Panther ci ha appena mostrato come il potere dell'immaginazione e della tradizione possa rivelare un mondo senza stereotipi razziali e sessuali. The Woman King racconterà una delle più grandi storie dimenticate del mondo reale in cui viviamo, dove un esercito di donne guerriere africane ha combattuto la schiavitù, il colonialismo e le guerre tribali per unificare una nazione".

Viola Davis, premiata con l'Oscar per il suo ruolo in Barriere di Denzel Washington, ha recitato recentemente anche in Suicide Squad di David Ayer ed è la protagonista della serie Le regole del delitto perfetto.

Lupita Nyong'o, premio Oscar per il suo ruolo in 12 Anni Schiavo di Steve McQueen, ha fatto parte recentemente del cast di Star Wars: Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson e Black Panther di Ryan Coogler.