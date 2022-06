Viola Davis e Jason Bateman con Ben Affleck e Matt Damon nel film sulle Air Jordan

Il cast della pellicola senza titolo di Ben Affleck sulla Nike prende forma. Il film biografico si concentrerà sul venditore di scarpe da ginnastica Sonny Vaccaro (Matt Damon) e sulla sua ricerca per ingaggiare Michael Jordan, "l'atleta più trasformativo nella storia dello sport".

Gli 8 attori che si aggiungono a Ben Affleck e Matt Damon nel film sulle mitiche Air Jordan sono: Viola Davis (How to Get Away with Murder), Chris Messina (Birds of Prey), Jason Bateman (Ozark), Chris Tucker (Rush Hour), Marlon Wayans (Respect), Tom Papa (Dietro i candelabri), Matthew Maher (Our Flag Means Death) e Julius Tennon (The Simone Biles Story: Courage to Soar).

Davis e Tennon interpreteranno Deloris e James Jordan, i genitori di Michael Jordan, fondamentali per aver influenzato il figlio a stipulare l'accordo con Nike. Messina interpreta David Falk, l'agente originale di Jordan che ha anche rappresentato diversi altri importanti giocatori NBA. Bateman assume il dirigente di lunga data della Nike e il capo di Vaccaro Rob Strasser, che è stato anche un ruolo chiave nell'ottenere l'accordo con la Giordania. Tucker interpreterà Howard White, un ex giocatore di basket del college e dirigente junior di Nike. Wayans interpreta George Raveling, un "pioniere del basket universitario" e il primo allenatore nero in due major conferences. Papa interpreta Stu Inman, ex dirigente dei Portland Trail Blazers. Infine, Maher interpreta il designer Nike Peter Moore, che per primo ha creato le sneakers Air Jordan.

Per salutarvi, vi lasciamo con l'ultimo progetto di Ben Affleck e Matt Damon, insieme per creare una casa di produzione con i proprietari del Milan.