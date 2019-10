Viola Davis dice la sua sui cinecomic: 'A me piacciono'

Festa del Cinema di Roma. Viola Davis, attrice Premio Oscar protagonista di film come Fences - Barriere e The Help e celebre anche in tv per la serie Le Regole Del Delitto Perfetto, ha ricevuto, nella giornata di oggi, sabato 26 ottobre, il Premio alla Carriera. E durante l'incontro con il pubblico, la Davis ha detto la sua riguardo ai cinecomic.

Dopo aver raccontato di essere cresciuta con Wonder Woman, e di aver sempre desiderato di vedere, un giorno, una Wonder Woman di colore, il Direttore della Festa, Antonio Monda, le chiede la sua opinione sui cinecomic e i film Marvel, anche in luce della recente polemica che li circonda a seguito dei commenti poco entusiasti di Scorsese e altri registi come Francis Ford Coppola.

"Non so... Non so nemmeno cosa rispondere" confessa l'attrice in un primo momento.

"Ma le piacciono quei film?" continua Monda.

"Sì. Si, mi piacciono. Gradisco un bel film Marvel, e gradisco un bel film DC. E prima ho citato un film di Scorsese che pensavo fosse fantastico. Adoro tutti i suoi film. Lascia che ti dica una cosa: Albert Einstein disse che l'immaginazione è più importante della conoscenza. Se non avessi avuto la mia immaginazione, sarei ancora la povera Viola che vive a Central Falls, Rhode Island, che non era considerata attraente o cose così. È stata la mia immaginazione a definirmi. Potevo rifugiarmi in un mondo che è infinito, un mondo che potevo creare come volevo, un mondo dove potevo ridefinirmi a mio piacimento. È lì che vive l'arte. L'arte vive nel mondo dell'ìimmaginazione. È un parco giochi lì, è il parco giochi di Dio, e non sta a nessuno dire cosa merita o meno di stare lì. Può essere quello che vuoi, e in quel luogo può esserci quello che vuoi. È per questo che abbiamo alcuni dei più grandi pittori, dei più grandi attori, dei più grandi scrittori. Ed è quello per cui viviamo. Quindi credo che ci sia un posto per tutto questo" spiega con entusiasmo la Davis.

E su quanto detto da Scorsese, afferma: "Credo che stesse dando voce a una sua opinione, credo che sia valida, davvero. Credo che ognuno di noi abbia un posto, e un'opinione. Ma a me piacciono i film Marvel".



E a proposito di cinecomic, dopo una sua apparizione in Suicide Squad, Viola Davis, tornerà a interpretare Amanda Waller in The Suicide Squad di James Gunn.