Viola Davis e Chadwick Boseman nel film Netflix Ma Rainey's Black Bottom

Secondo quanto scritto dall'Hollywood Reporter, Viola Davis e Chadwick Boseman sarebbero entrati a far parte del cast di Ma Rainey's Black Bottom, adattamento cinematografico dell'omonimo testo teatrale di August Wilson.

Il testo teatrale di Wilson è uno dei dieci appartenenti al cosiddetto Pittsburgh Cycle che racconta "la cronaca dell'esperienza afro-americana del Ventesimo secolo". Ambientato a Chicago negli anni '20, affronta i problemi di razzismo, arte e religione e la cultura black nella storia, così come la storia degli artisti e musicisti neri sostenuti da produttori bianchi. Il titolo fa riferimento alla canzone di Ma Rainey che citava la Black Bottom dance.

Prodotto da Denzel Washington per Netflix, il film sarà diretto da George C. Wolfe, vincitore del Tony Award e regista del film con Oprah Winfrey The Immortal Life of Henrietta Lacks; le riprese dovrebbero partire già il mese prossimo da Pittsburgh. Ruben Santiago-Hudson si è occupato di adattare l'opera nella sceneggiatura. Tra i produttori anche Todd Black, Dany Wolf e Constanza Romero, vedova dello scrittore Wilson.

Boseman, dopo aver partecipato brevemente al successo planetario di Avengers: Endgame, che presto tornerà in sala, sarà nel film 21 Bridges e nella nuova fatica di Spike Lee, Da 5 Bloods, sempre targato Netflix. La Davis, invece, dovrebbe riprendere il suo ruolo nell'annunciato The Suicide Squad di James Gunn ed è recentemente apparsa nel crime movie di Steve McQueen, Widows - Eredità criminale.