Viola Davis, l'attrice di Air ha le idee chiare: 'Voglio recitare in un film sugli zombi!'

In una recente intervista, Viola Davis (attrice di Traffic, Black Adam e Air - La storia del grande salto, a cui si aggiungono svariati prodotti del DC Universe) ha espresso un desiderio davvero bizzarro: partecipare a un film sugli zombi!

"Ci sono molte cose che non ho fatto nella mia carriera" ha dichiarato Davis. "Per esempio, mi piacerebbe partecipare ha un film sugli zombi! In realtà credo che non riuscirei a distinguere la realtà dalla finzione, perché se qualche morto vivente decidesse di corrermi incontro... be', non so quale potrebbe essere la mia razione. Ma voglio Train to Busan. Sì, voglio la mia versione di Train to Busan, combattere contro gli zombi. Ne sono certa". Si riferisce al celebre film del 2016, diretto dal regista coreano Yeon Sang-ho. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Train to Busan.

Al momento, Davis è scritturata per Waller, serie TV creata da Christal Henry e prodotta da Jeremy Carver. La trama sarà incentrata intorno al personaggio DC di Amanda Waller, già apparsa in Suicide Squad e The Suicide Squad - Missione suicida. Così afferma James Gunn al riguardo: "Viola Davis sta tornando nei panni del uso personaggio, Amanda Waller. Nel film ci saranno anche alcuni membri del Team Peacemaker, così come i clienti abituali dello show. In altre parole, sostanzialmente sarà un proseguimento di Peacemaker. Abbiamo ingaggiato due esperti creativi per il progetto, cioè Christal Henry (scrittrice di Watchmen) e Jeremy Carver (che ha prodotto Doom Patrol). Insieme hanno elaborato questa storia incredibilmente meravigliosa, sono sicuro che il risultato finale sarà fantastico e che HBO non potrà non apprezzarlo".

Niente zombi, per il momento; resta da chiedersi cosa riserverà il futuro dell'attrice. A proposito, sapevate che Viola Davis ha vinto il Grammy ed è diventata la nuova EGOT?