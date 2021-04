Viola Davis: 'A Chadwick Boseman non interessava essere una star, ma un artista'

Viola Davis ha parlato con Oprah Winfrey della sua co-star nel film Netflix Ma Rainey's Black Bottom, il compianto Chadwick Boseman, raccontando come all'attore non interessasse per nulla la fama.

"Quello che ricorderò della sua eredità è la sua integrità" rivela l'attrice Premio Oscar alla storica conduttrice, spiegando come questa parola, seppur fortemente abusata oggigiorno, si applichi perfettamente a Chadwick Boseman "So che le persone lo dicono spesso, così spesso che è diventato ridicolo. È qualcosa che ormai viene detto con la stessa frequenza con cui si usa il termine 'brillante'. Ma il fatto è che non ce ne è molta di integrità lì fuori".

"Penso che ci voglia grande coraggio per essere autentici. Come dicono, 'Il coraggio è solo paura espressa per mezzo di preghiere'" continua, sempre riferendosi sempre alla star di Black Panther "Ma credo che Chadwick non fosse interessato alla fama che accompagna l'essere un attore cinematografico, ma ciò a cui teneva davvero era essere un grande artista".

"C'era questa sensazione con Chadwick, come se ci fosse una qualche forza superiore all'opera. Qualcosa di trascendente" e aggiunge un particolare aneddoto dal set di Ma Rainey's Black Bottom "Si portava il djembe in camerino e iniziava a suonare. E mi diceva 'Viola, io suono per me stesso. Non m'importa se chi mi sente pensa che lo suono male, anche se è chiamato il tamburo parlante. Si dice che assuma lo spirito di chiunque lo suoni".