Tutti i vincitori dei DGA Awards: ecco chi vola dritto in pole position agli Oscar 2022

Dopo la stravittoria di Drive my car ai Japan Film Awards, Hollywood ha assegnato nella notte gli ambiti DGA Awards, il trofeo dedicato ai migliori registi degli anni che come sempre anticipano i Premi Oscar.

Il premio principale della serata, il DGA per il miglior regista, è stato assegnato a Jane Campion per Il potere del cane, già la favorita per l'Oscar alla miglior regia e a questo punto cementata in pole position. La Campion segue la vincitrice dello scorso anno Chloe Zhao (Nomadland) come terza donna a vincere il premio DGA (dopo Kathryn Bigelow per The Hurt Locker) e la prima ad essere nominata due volte, primato che detiene anche agli Oscar. Solo otto volte in settantadue anni chi ha vinto il DGA ha poi 'mancato' la statuetta degli Oscar.

Ricordiamo che Il potere del cane non ha ottenuto la nomination al SAG Ensemble (che spesso corrisponde all'Oscar al miglior film) ma ha conquistato tre nomination per gli attori, addirittura quattro agli Oscar in campo attoriale: un dettaglio non da poco che potrebbe tenere viva una battaglia che, arrivati a questo punto, può perdere solo Netflix.

THEATRICAL FEATURE FILM : Jane Campion, The Power of the Dog (Netflix)

: Jane Campion, The Power of the Dog (Netflix) MOVIES FOR TELEVISION AND LIMITED SERIES : Barry Jenkins, The Underground Railroad (Amazon)

: Barry Jenkins, The Underground Railroad (Amazon) FIRST-TIME FEATURE FILM DIRECTOR: Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter (Netflix)

Ricordiamo che i voti per la vittoria degli Oscar inizieranno il 17 marzo per concludersi il 22 marzo. Per altri approfondimenti, ecco dove e quando vedere la Notte degli Oscar 2022 in Italia.