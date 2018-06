Vinci con UCI Cinemas e Jurassic World Il Regno Distrutto!

Giovedì 7 giugno arriva nelle sale l’attesissimo film Jurassic World Il Regno Distrutto. Diretto da Juan Antonio Bayona, con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e distribuito da Universal Pictures. Per l’occasione UCI Cinemas ha lanciato un nuovo concorso con in palio fantastici premi per tutti i fan di Jurassic World.

Partecipare è facile, basta collegarsi al sito jurassicworld.ucicinemas.it e registrarsi con i propri dati, in alternativa è possibile effettuare il login con il proprio profilo Facebook. In palio, ad estrazione finale, numerosi gadget Jurassic World:

5 Statuine Tirannosauro Morso Letale

15 Story Pack Assortiti Jurassic World

Inoltre registrando il biglietto del film, acquistato tramite i canali di vendita UCI, puoi vincere una giurassica esperienza in Inghilterra con la famiglia al Museo di Storia Naturale di Londra! Potrai guardare da vicino queste affascinanti creature preistoriche mentre esplori le gallerie del museo durante una visita notturna illuminata da torce e creare T-Shirt personalizzate. Ma non finisce qui, potrai pernottare al museo proprio affianco a queste fantastiche creature. La mattina seguente, oltre a gustare la colazione, potrai visitare il museo senza il trambusto del grande pubblico. Un’esperienza così unica non poteva che concludersi con una cena nel ristorante a tema giugla della città e una notte in un lussuoso hotel di Londra. Ricorda, se sei possessore della Skin Ccicard le possibilità di vincita raddoppiano.

Concorso e operazione a premi validi dal 22 maggio 2018 al 24 giugno 2018 con estrazione finale dei premi entro il giorno 6 luglio 2018. Valore del montepremi per la parte relativa al concorso di 3.375,15 € (IVA Compresa). Regolamento completo sul sito UCI Cinemas.