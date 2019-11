Solo uno può vincere nel nuovo trailer ufficiale di Cats

Dopo le critiche subite per particolare look in CGI dei protagonisti, il Cats di Tom Hooper torna a mostrarsi con un nuovo trailer ufficiale in vista del suo arrivo nei cinema a natale.

Nel filmato, che potete visionare comodamente nel player in alto, vediamo un nuovo sguardo allo stellare cast formato da Taylor Swift, Ian McKellen, Judi Dench, Idris Elba, James Corden, Jason Derulo, Jennifer Hudson, e Francesca Hayward.

Il film è basato sul celebre musical a sua volta tratto libro di Thomas Stearns Eliot, intitolato Old Possum's Book of Practical Cats, e conosciuto in Italia con il titolo di Il libro dei gatti tuttofare. La storia segue le vicende dei gatti del quartiere di Jellicle, che si riuniscono una notte all'anno per il Jellicle Ball e raccontano delle storie per il divertimento di Old Deuteronomy, loro saggio e benevolo leader che nell'adattamento sarà interpretato da Judi Dench.

La colonna sonora del film è curata dal leggendario compositore Andrew Lloyd Webber, autore del musical originale oltre che dei celebri Jesus Christ Superstar e The Phantom of the Opera.

Diretto da Hooper e prodotto tra gli altri da Steven Spielberg, Cats debutterà nelle sale italiane il prossimo 25 dicembre, a pochi giorni di distanza dalla release oltreoceano. Uscito la scorsa estate, il primo trailer di Cats aveva generato diverse parodie tra cui un inquietante mash-up con l'Us di Jordan Peele.