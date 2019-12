Vincent ha sparato di proposito a Marvin in Pulp Fiction? La risposta di Quentin Tarantino

Se dovessimo elencare le scene più memorabili di Pulp Fiction probabilmente finiremmo per citare quasi tutti i 154 minuti del film, ma grazie a una teoria elaborata da Samuel L. Jackson molti estimatori di Quentin Tarantino stanno ancora cercando di interpretare una sequenza in particolare.

Stiamo parlando del momento in cui Vincent Vega uccide "accidentalmente" - e qui sta il punto focale della discussione - lo spaventato Marvin, che aveva appena prelevato insieme al collega Jules Winnfield. Stando alla teoria di Jackson, però, il personaggio di John Travolta in realtà lo ha fatto per dare una lezione al ragazzo che non li aveva avvertiti della presenza di una persona armata.

"Beh, nei miei film se voglio farti sapere qualcosa, te lo dico. E se lascio aperto qualcosa, lo lascio decidere a te" ha commentato Tarantino durante il podcast di CinemaBlend. "Quindi potrei dirti ciò che penso. Ma se lo facessi, diventerebbe quello che è successo davvero. E io non ho problemi con la versione di Sam. Come non ho problemi con chiunque altro la pensi così. Ma non voglio dirti ciò che penso. In realtà mi piace, mi piacciono tutte e due... Adoro entrambe le versioni e funzionano quasi alla pari."

Anche se molti potrebbero ritenere questa teoria infondata, dunque, il regista di C'era una volta a Hollywood ha aperto ufficialmente il dibattito: voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con Samuel Jackson o preferite la versione più "tradizionale"? Fatecelo sapere nei commenti (in caso voleste rinfrescarvi la memoria, potete trovare la clip in questione in calce).



