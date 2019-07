Vincent D'Onofrio sarebbe sorpreso di partecipare ad un film di Spider-Man

Ora che Spider-Man: Far From Home sta uscendo ufficialmente nelle sale il panorama del Marvel Cinematic Universe è in continuo movimento e i fan attendono di scoprire quali saranno le mosse future della Marvel. Lo studio non ha ancora annunciato la lista ufficiale dei prossimi film e diversi appassionati sperano in qualche new entry particolare.

Dopo che Netflix ha cancellato le serie Marvel, i fan sperano di poter rivedere all'interno del Marvel Cinematic Universe i personaggi scomparsi insieme alle serie tv cancellate, da Daredevil a Jessica Jones.

Uno spettatore ha manifestato il desiderio di vedere Kingpin sul grande schermo e Vincent D'Onofrio ha risposto in maniera affermativa, ritenendo 'sorprendente' l'eventualità di essere chiamato per partecipare ad un film di Spider-Man.



L'introduzione di Kingpin in un film di Spidey sarebbe certamente l'unica maniera plausibile per inserire il personaggio nell'MCU. Conosciuto per essere l'acerrimo nemico di Daredevil, Kingpin è apparso per la prima volta nei fumetti nel 1963.

Vincent D'Onofrio sarebbe interessato pur ritenendolo sorprendente ma anche un'altra star del piccolo schermo non disdegnerebbe entrare nel franchise cinematografico. Si tratta di Charlie Cox, interprete di Daredevil:"Non ho informazioni in merito ma sarebbe davvero bello. Mi piacerebbe fare qualcosa con Spider-Man".

Nel frattempo si vocifera di una possibile reunion degli Avengers al San Diego Comic-Con; certamente ci saranno i Russo con un panel dei Marvel Studios.