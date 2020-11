Vincent Gallo, l'attore sostiene Trump e fa discutere: 'Far votare le donne è un errore'

Altro giro, altra polemica. Siamo nel bel mezzo delle Elezioni Presidenziali Americane, con uno scontro accesissimo tra Donald Trump, presidente attuale (e forse uscente) e Joe Biden, e nel mentre di accuse, scontri e mobilitazioni, l'attore e regista Vincent Gallo ha pensato bene di esprimere una sua personalissima opinione.

Il regista di Buffalo '66 e interprete di Essential Killing è ormai diverso tempo che propone tramite il suo profilo Instagram una campagna social in appoggio a Donald Trump, ma è con il suo ultimo post che è arrivato addirittura a scagliarsi contro il diritto di voto alle donne, definendolo "un errore" e arrivando a sostenere anche che chi non paga le tasse non dovrebbe avere la possibilità di votare, venendo totalmente escluso dall'elettorato.



Intanto, poco prima, l'attivista svedese Greta Thunberg ha risposto a modo alla rabbia di Donald Trump delle ultime ore, dato che il 45° Presidente degli Stati Uniti d'America sta accusando i democratici di brogli elettorali, blindandosi dentro la Casa Bianca e annunciando battaglie legali e ricorsi se dovesse perdere.



Il tweet della Thunberg è una vendetta fredda perché riprende le stesse identiche parole rivoltegli contro da Trump lo scorso dicembre 2019, e il fatto ha davvero dell'incredibile e ha spinto i sostenitore di Greta a ricondividere il tweet moltissime volte.