Vincent Cassel e Tina Kunakey festeggiano l'anniversario: ecco la foto su Instagram

Archiviato il burrascoso matrimonio con Monica Bellucci, Vincent Cassel celebra il quinto anniversario con la compagna Tina Kunakey: i due sembrano davvero uniti.

"5 anni, ed avanti così, vita mia", è il commento dell'attore alla foto che li ritrae insieme sorridenti. I due si sono conosciuti nel 2015, in una spiaggia di Biarritz frequentata da Cassel nel tempo libero: lei non sapeva che fosse una celebrità, come ha raccontato a Vainity Fair: "All'inizio non sapevo chi fosse, ma vedevo che la gente lo riconosceva. Allora gli ho chiesto perché fosse più famoso di Rihanna ".

Tra una battuta e l'altra il loro rapporto si è rafforzato e proprio nei pressi di quella spiaggia si sono sposati nel 2018. L'anno successivo hanno dato alla luce Amazonie, e a quanto pare i riferimenti alle guerriere antiche abbondano in famiglia, poiché Cassel è solito chiamare anche la moglie in quel modo, come si può leggere nella didascalia ad una recente foto con protagonista Tina Kunakey in sella ad un cavallo.: "Nella mitologia greca le amazzoni sono un popolo di donne guerriere, ma io ho la fortuna di averne alcune che vivono con me".

Una famiglia molto unita a quanto pare, anche se non è l'unica che Cassel ha. Con Monica Bellucci ha avuto due figlie in precedenza, e Deva Cassel è già nel mondo della moda, protagonista di uno spot per Dolce & Gabbana a Como.