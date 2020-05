Vincent Cassel sui film Marvel e DC: 'Roba da bambini'

Vincent Cassel ha concesso di recente un'intervista a Inverse nella quale ha espresso la propria opinione sui cinecomic recenti, Marvel e DC, e ha parlato principalmente del perché non sia interessato a recitare in uno di questi film. L'attore ha anche ricordato di essere uno dei pochi a Hollywood che ancora non ha Twitter.

Nonostante in molti siano d'accordo nel definire il suo personaggio in Westworld alla pari di un villain da cinecomic, l'attore francese non è per nulla interessato a prendere parte a progetti del genere, né ad accettare simili parti in esso poiché sarebbero "troppo per bambini". Queste parole riecheggiano nella mente le polemiche di Scorsese alla Marvel così come degli altri registi che si sono accodati al grande filmmaker newyorkese.

"Onestamente, sono film che oggigiorno non guardo più. Quando arrivarono con questa nuova tecnologia, tale da far sembrare reali personaggi come Iron Man e Spider-Man ero molto interessato. Poi, però, è diventata la norma. Quando ero ragazzino ero un grande appasionato di fumetti. Oggi invece penso che questi film siano fatti semplicemente per i bambini. E anche se dentro di me c'è ancora un ragazzino, risponderei comunque di no. E non li guarderei".

Nonostante queste parole, Cassel ha specificato che non è detto che rimanga della stessa opinione per sempre, lasciando eventualmente una porta aperta semmai una proposta dovesse essere abbastanza stimolante: "Forse se ci fosse un grande villain e fosse fatto da una persona davvero intelligente e piena di talento tale da ribaltare le cose, così da non farlo sembrare un film per bambini, forse potrei farlo".

Per quanto riguarda Cassel, vi rimandiamo alla recensione della terza stagione di Westworld. Di recente lo abbiamo visto anche in Underwater con Kristen Stewart.