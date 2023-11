Vincent Cassel compie 57 anni: 'L'Odio? Il mio personaggio non è cattivo, solo infelice'

Il cinema degli ultimi anni si è concentrato parecchio sull'evitare la polarizzazione dei personaggi in positivi e negativi, offrendoci protagonisti e villain sempre più sfaccettati e pieni di zone di luce bilanciate da altrettante zone d'ombra: una situazione che sembra perfettamente in linea con le parole di Vincent Cassel.

L'attore che oggi compie 57 anni, e che recentemente ha fatto discutere con le sue dichiarazioni su Andrew Tate, ha infatti spesso ribadito quanto, nel cinema, sia fondamentale la costruzione di un personaggio a partire da quella voglia di bilanciare bene e male, aspetto senza il quale il prodotto finale diventerebbe irrimediabilmente poco interessante.

"Io penso che i cosiddetti cattivi non siano mai davvero cattivi. Penso sia la cosa che più si avvicina alla realtà: la gente si comporta bene, ma nessuno è completamente buono. Tutti noi dobbiamo bilanciare con qualcosa di oscuro. Il modo in cui bilanciamo è ciò che rende tutto più interessante... Il mio personaggio ne L'Odio non è cattivo, è semplicemente infelice e la gente spesso lo è. Un sacco di noi sono arrabbiati. Magari un giorno interpreterò Buddha!" sono state le sue parole.

E voi, cosa ne dite? Preferite personaggi più sfaccettati o siete più sulla lunghezza d'onda di quella vecchia scuola che prevede cattivi davvero cattivi ed eroi senza macchia e senza paura? Diteci la vostra nei commenti!