Vince Vaughn è stato arrestato per guida in stato d'ebrezza a Manhattan Beach

L'attore Vince Vaughn è stato arrestato a Hermosa Beach questa mattina sul presto dal dipartimento di polizia di Manhattan Beach. La notizia è stata confermata e poi diramata da The Hollywood Reporter.

I fatti si sono svolti verso l'una di stanotte: Vaughn è stato fermato per un controllo di routine dalla polizia di Hermosa Beach, come confermato dal Sergente Matt Sabosky a THR. C'era un passeggero in macchina con l'attore e Vaughn è stato preso in custodia per guida in stato d'ebbrezza e per resistenza a pubblico ufficiale. Anche il passeggero che era con lui è stato arrestato perché ubriaco.

Tuttavia, sono poi stati entrambi rilasciati poche ore dopo. Vaughn non è estraneo alla prigione: era già stato arrestato nel 2001 a Wilmington, in Nord Carolina, dopo aver partecipato ad una classica "rissa da bar" che gli costò una denuncia per aggressione che, tuttavia, alla fine cadde.

Non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte dell'attore, almeno per il momento.