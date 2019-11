Vince Vaughn e Sharon Horgan reciteranno nel dramedy The Last Drop

Vince Vaughn e Sharon Horgan reciteranno nel film The Last Drop, prodotto da 21 Laps e definito un "dramedy". Tra i produttori figurano Shawn Levy e Dan Levine, candidati all'Oscar per Arrival, Dan Cohen, nominato agli Emmy per Stranger Things, e Jen Dana.

Scritto da Brandon Murphy, Phillip Murphy ed Elizabeth Chomko, The Last Drop racconta la storia del conduttore dello show culinario Clay Mason (Vince Vaughn), un affascinante viveur che tra cene interminabili e notti di bevute ha spinto il suo stile di vita un po' troppo al limite. Quando gli stravizi iniziano a ripercuotersi negativamente sulla sua carriera incontra Holly (Sharon Horgan), una vivace commerciante di oggetti d'antiquariato, che lo aiuta a trovare la forza per rialzarsi.

Il film sarà diretto da Chris Storer, che ha alle spalle alcuni episodi della serie comedy Hulu Ramy.

"Siamo entusiasti di lavorare con Vince e non vediamo l'ora di vedere la chimica che lui e Sharon condivideranno sullo schermo" hanno dichiarato Levy, Levine e Cohen. "Chris proviene da un forte background di commedie e ha davvero ampliato la sua visione con Ramy, che è assolutamente empatica senza mai perdere il ritmo comico."

Vince Vaughn ha recentemente recitato in Una famiglia al tappeto, che ha incassato 39 milioni di dollari in tutto il mondo, e sarà presto in Seberg con Kristen Stewart, diretto da Benedict Andrews. Sharon Horgan ha recitato in Game Night - Indovina chi muore stasera, al fianco di Jason Bateman e Rachel McAdams (qui la nostra recensione), e nella serie Amazon Catastrophe, per la quale ha ricevuto una nomination agli Emmy.