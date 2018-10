Le star Vince Vaughn e Liam Hemsworth saranno i protagonisti di Arkansas, debutto alla regia di un lungometraggio per l'attore Clark Duke, che reciterà insieme ai due colleghi.

Arkansas è descritto come un mafia movie incentrato su due corrieri della droga di basso rango, Kyle (Hemsworth) e Swin (Duke), che lavorano al soldo di un potente boss della droga con base in Arkansas, Frog (Vaughn). I due sgherri non hanno mai incontrato il loro capo, ma quando uno scambio va nel peggiore dei modi le mortali conseguenze che ne derivano sbaraglieranno la routine di tutti i personaggi.

Il film è prodotto da Patrick Hibler, Jeff Rice, Martin Sprock e della Storyboard Media. I produttori esecutivi includono i finanziatori del film David Gilbery e Charles Dorfman di Media Finance, Jason Allison, Michael S. Smith e Franchesca Lantz per Don Kee Productions, Andre Relis, Elisabeth Costa de Beauregard e Phil Kim.

I diritti di distribuzione del film saranno messi in vendita durante il prossimo American Film Market che inizierà il 31 ottobre.

Si tratta dell'ennesimo ruolo drammatico per Vince Vaughn, che dopo anni di commedie è passato a progetti come La Battaglia di Hacksaw Ridge, Brawl in Cell Block 99, Dragged Across Concrete e True Detective. Prossimamente sarà visto in Fighting with My Family e nel thriller biografico Against All Enemies con Zazie Beetz e Kristen Stewart.

I crediti di Hemsworth includono il franchise di The Hunger Games, The Expendables, Independence Day: Resurgence e The Duel. Tra i suoi prossimi progetti ricordiamo la commedia romantica Isn't It Romantic, con Priyanka Chopra e Rebel Wilson, e il film drammatico Killerman.