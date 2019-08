Vince Vaughn e Kathryn Newton si scambieranno i corpi nel nuovo horror Blumhouse

Collider ha svelato in esclusiva il nuovo horror Blumhouse diretto da Christopher Landon: non c'è ancora un titolo ufficiale, ma è stato confermato che i protagonisti saranno Vince Vaughn e Kathryn Newton.

Le fonti descrivono il progetto come un film horror in cui i due protagonisti si scambieranno i corpi, mentre un misterioso assassino sta gettando nel caos una cittadina con numerosi e violentissimi omicidi.

Variety ha confermato anche che Michael Kennedy ha co-scritto la sceneggiatura insieme al regista, con il personaggio di Kathryn Newton che avrà meno di 24 ore per porre rimedio alla situazione di scambio di corpi prima che il cambiamento diventi permanente. La giovane attrice è diventata famosa per la parte nella serie HBO Big Little Lies, Tre Manifesti a Ebbing, Missouri e Detective Pikachu.

Ad oggi non si sa altro, ma è probabile che Vaughn sarà l'assassino succitato e, per qualche ragione, la protagonista finirà nel suo corpo. Indipendentemente dai dettagli, comunque, è chiaro che Landon e la Blumhouse si stanno imbarcando in un altro film horror mescolato ad elementi da commedia fantasy, dopo che Auguri Per La Tua Morte poteva essere considerato un remake-horror del classico della commedia Groundhog Day.

Jason Blum ovviamente produrrà il film, le cui riprese dovrebbero iniziare ad ottobre.

Per altri approfondimenti leggete la recensione di Auguri Per La Tua Morte e la recensione di Ancora Auguri Per La Tua Morte.