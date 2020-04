Vince Vaughn dopo Jurassic Park: una carriera in stile Matthew McConaughey

Noto per tutta una serie di ruoli comici, Vince Vaughn ha avuto una carriera a dir poco lunga e ancor più prolifica a Hollywood, e negli ultimi tempi è tornato a quelle parti drammatiche che lo avevano lanciato all'inizio del suo percorso artistico.

Dopo l'esordio con Rudy al fianco di Jon Favreau e Sean Astin, infatti, l'attore sempre insieme a Favreau e per la regia di Doug Liman si fece notare in Swingers, classico dramedy del 1996: fu proprio questo il film che lo fece notare dallo sguardo di Steven Spielberg, dato che il regista, che partecipò ad una proiezione privata dell'opera per approvare l'utilizzo-citazione della colonna sonora de Lo Squalo, rimase talmente impressionato dalla sua performance che lo reclutò per Il Mondo Perduto.

Da lì altri ruoli drammatici come quello de Le Locuste, Il Mio Campione, Il Tempo di Decidere, Il Sapore del Sangue (con Joaquin Phoenix) e soprattutto il remake di Psycho di Gus Van Sant, nel quale interpretò la folle parte che fu di Anthony Perkins nel film originale di Alfred Hitchcock.

Dal nuovo millennio in poi passò alle commedie, con una serie di ruoli cult come quelli in Zoolander, Old School, Starsky & Hutch, Due Single a Nozze e Dodgeball, solo per citarne alcuni. Ma come il collega e quasi coetaneo Matthew McConaughey (1970 uno, 1969 l'altro), anche per Vaughn la serie tv True Detective fece da spartiacque: dal 2015 in poi tanti ruoli seri in film anche molto cupi, come La Battaglia di Hacksaw Ridge, Seberg e soprattutto Brawl in Cell Block 99 e Dragged Across Concrete, due opere difficilissime per il grande pubblico realizzate sotto i colpi d'accetta di un regista difficilissimo come Craig S. Zahler. Il secondo, tra l'altro, lo abbiamo inserito nella nostra classifica dei migliori film del 2019 ancora inediti in Italia.

