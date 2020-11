Vince Vaughn fan di Dungeons & Dragons: ecco chi è il suo avversario preferito

La quarantena causata dalla pandemia ha obbligato molte persone a trovare dei passatempi quotidiani per cercare di non annoiarsi. Passatempi a cui hanno dovuto ricorrere anche le star di Hollywood. Tra gli hobby più apprezzati ci sono i giochi da tavolo più famosi, su tutti Dungeons & Dragons gioco fantasy cult degli anni '80.

Intervenuto al The Ellen DeGeneres Show, Vince Vaugh ha confessato di esserne un fan e di aver giocato con un avversario d'eccezione durante il lockdown: Joe Manganiello.

"Non è una cosa da portare sempre alla luce del sole, Ellen" ha spiegato Vaughn "ma sì, è uno strano fenomeno. Quando ero più giovane, un ragazzo più grande nel quartiere vi giocava, quindi ho iniziato a giocare e c'è stato del tempo in cui giocavo ma non era una cosa mainstream".



Vaughn prosegue:"Non c'erano ragazze in giro, le ragazze non erano eccitate da Dungeons & Dragons. La moglie [Sofia Vergara, consorte di Joe Manganiello] sembra essere d'accordo, è un mondo strano in cui lui è forte e ha muscoli, lei è adorabile e accetta che lui giochi, quindi è un momento emozionante".

E grazie alla tecnologia Vaughn e Manganiello hanno continuato a giocare anche durante la quarantena:"Durante il lockdown è stato divertente perché puoi giocare sul computer quindi l'abbiamo fatto e ci siamo divertiti molto" ha confessato l'attore.

Joe Manganiello aveva raccontato l'importanza di Stranger Things nel de-stigmatizzare il gioco:"Al giorno d'oggi potrò andare alle riunioni con i dirigenti in studio, entrerò per parlare di un progetto e loro chiuderanno la porta, si assicureranno che sia chiusa a chiave e diranno 'quindi giocavo a D&D quand'ero bambino'. In pratica è come se le persone venissero da me in segreto ma penso che sia divertente [...]".



Convinto repubblicano, Vince Vaughn ha preso le distanza da Donald Trump a causa di un video. Vaughn ha confessato di essere in trattative per 2 single a nozze, cult della commedia americana con Owen Wilson.