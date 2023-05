Vin Diesel vs Dwayne Johnson, pace fatta? Com'è nato il cameo in Fast & Furious 10

Una delle grandi sorprese di Fast & Furious 10, anticipate a pochi giorni dall'uscita del film probabilmente per dare una spinta alle previsioni di box office inizialmente poco entusiasmanti, è stata certamente quella del ritorno di Dwayne Johnson nei panni di Luke Hobbs.

Il rapporto tra Vin Diesel e The Rock sembrava essere giunto effettivamente al capolinea nel 2021, quando il primo si appellò al secondo tramite i social network per invitarlo a tornare nel cast della saga e il secondo rispose al primo tramite una famosa intervista nel quale lo definì un 'manipolatore'. Ora però sembra tornato il sereno tra The Rock e Vin Diesel, e nel commentare il cameo di Hobbs - in vista evidentemente di un ruolo più importante in Fast & Furious 11 - Vin Diesel ha dichiarato a Entertainment Tonight: "Abbiamo un cast così eccezionale. Conduciamo questa saga con amore. Cerchiamo di creare un ambiente in cui le persone possano svolgere al meglio il loro lavoro. Questo è tutto ciò che gli attori vogliono da un set, sentirsi supportati nella creazione di personaggi unici. Personaggi che durano per sempre...e lo si può vedere in questo franchise".

Il regista Louis Letterier ha invece parlato esplicitamente di un 'trattato di pace', dichiarato: "In un certo senso siamo riusciti ad arrivare ad un trattato di pace. Questo film ci è riuscito. Non conoscevo Dwayne, personalmente, ma abbiamo contattato il suo team e ci siamo accordati: ho avuto questa idea e l'ho presentata allo studio, e abbiamo invitato Dwayne per vedere il film. Volevamo che gli piacesse. E' venuto a vederlo, gli è piaciuto e abbiamo iniziato a parlare del suo ritorno. È stata una situazione molto fluida, diciamo, si è evoluta nel tempo, e come fan di questa saga non potevo concepire un gran finale senza Dwayne."

Che cosa ne pensate? Siete contenti del ritorno di Dwayne Johnson nella Fast Saga in vista degli ultimi episodi? Ditecelo nei commenti.