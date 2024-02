Vin Diesel torna a parlare dopo le accuse di molestie: 'Fast & Furious 11 sarà l'ultimo'

A qualche mese dall'accusa di molestie sessuali contro Vin Diesel, l'attore ha rotto per la prima volta il silenzio per discutere del suo prossimo film, Fast & Furious 11, confermando che sarà l'ultimo della saga.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, la star e produttore del franchise è comparsa sulla sua pagina del social network Instagram per condividere l'ultimo aggiornamento su Fast X Parte 2, o Fast 11, confermando ai fan che il film sarà l'ultimo della Fast Saga incentrata sull'iconico protagonista Dominic Toretto.

"Abbiamo appena concluso la nostra riunione con gli sceneggiatori e l'intero team... dire che l'eccitazione per il nostro finale è stata incredibilmente potente è un eufemismo", si legge nel post di Vin Diesel. "Wow. Sono così emozionato... Mentre tutti si avviavano verso il fine settimana carichi ed emozionati, ho pensato a voi... mi sono ricordato degli innumerevoli momenti in cui il vostro entusiasmo e la vostra passione sono diventati la forza trainante del nostro viaggio creativo. Il vostro amore per la nostra saga ha avuto un impatto unico sul suo successo e sulla sua evoluzione... come direbbe la mia figlia più piccola, è una cosa profonda. Grazie per essere la spina dorsale di questa saga globale che, grazie a voi, trascende lo schermo. Questo gran finale non sarà solo un finale, ma una celebrazione dell'incredibile famiglia che abbiamo costruito insieme. Spero di rendervi orgogliosi!".

Secondo gli ultimi report la Universal starebbe lavorando ad un nuovo film di Fast & Furious, che però sarà slegato dalla storia di Dominic Toretto, che appunto dovrebbe concludersi in Fast 11. Vi terremo aggiornati.