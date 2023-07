Vin Diesel: 'The Rock doveva tornare nel franchise di Fast & Furious'

Fast X, nuovo capitolo della saga di Fast & Furious, ha scioccato i fan con il ritorno di Luke Hobbs, personaggio interpretato da Dwayne "The Rock" Johnson del quale l'attore, in un'intervista del 2021, aveva giurato non avrebbe mai più vestito i panni per via della sua faida con Vin Diesel.

Ora, in una nuova featurette pubblicata da ET in vista dell'uscita dell'edizione bluray di Fast T& Furious 10, Vin Diesel ha commentato il ritorno di Dwayne Johnson nel franchise dichiarando che, sebbene non sia stato facile giungere ad un accordo soddisfacente, le due parti si sono rincontrate per il bene della saga, che passerà per uno spin-off su Luke Hobbs prima di arrivare al gran finale di Fast & Furious 11. "Non è stato un compito facile, perché in questo universo abbiamo creato così tante storie", afferma Vin Diesel nella featurette (disponibile su ET). "Ma allo scopo di legare tutte queste trame insieme in vista del gran finale, questo personaggio doveva tornare nella mitologia della saga".

In effetti, Luke Hobbs è diventato uno dei personaggi preferiti dai fan dopo il suo debutto in Fast Five, motivo per cui Vin Diesel e Dwayne Johnson ha deciso di seppellire l'ascia di guerra e 'fare pace' per poter continuare la storia di Fast & Furious senza dover lasciare fuori campo uno dei personaggi principali.

