Vin Diesel svela l'origine del suo iconico look con la canotta bianca

Nel corso di una nuova recente intervista, Vin Diesel ha confessato l'origine segreta del suo iconico look con la canotta bianca, indumento che la star ha indossato in numerosi film, soprattutto nel ruolo di Dominic Toretto nella celebre saga di Fast & Furious. Un look associato al personaggio quasi come i costumi associati ai supereroi.

Talmente iconico da inserirlo in Bloodshot, l'ultimo film targato Sony nel quale Vin Diesel ha recitato da protagonista. Il film è uscito nei cinema americani soltanto per una settimana prima di essere pubblicato direttamente in streaming a causa della chiusura delle sale in conseguenza della pandemia di COVID-19.



Secondo Vin Diesel è nato tutto dai personaggi interpretati sul grande schermo:"Dom è un personaggio piuttosto stoico e senza fronzoli, che puoi immaginare sotto il cofano di un'auto da qualche parte. E per Ray Garrison è invece nel suo stile, scendere dall'aereo e dare spazio alla propria stanchezza per un minuto".

Tuttavia la star ha confessato la vera origine, parlando di sé in terza persona:"La canotta precede Vin. Si tratta di un elemento distintivo di Vin Diesel, ancor prima che Vin Diesel venisse pagato come attore, perché la indossava sempre quando lavorava come buttafuori".

Di recente Vin Diesel ha svelato di essere al lavoro sul suo primo album musicale. A febbraio su Instagram, Diesel aveva pubblicato un sensazionale poster di Fast & Furious 9.