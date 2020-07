Vin Diesel diventa supereroe in Bloodshot: svelata la data di uscita home-video!

La Universal Pictures ha svelato data di uscita e caratteristiche speciali dell'edizione home-video di Bloodshot, primo cinecomic tratto dai Valiant Comics con protagonisti Vin Diesel, Guy Pearce e Eiza Gonzales.

Il film sarà disponibile per l'acquisto home video nei formati Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD a partire dal 22 luglio grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia, mentre dal 7 luglio arriverà in una speciale edizione Steelbook Blu-ray.

Basato sul celebre fumetto di Valiant Comics, edito in Italia da Star Comics, in Bloodshot Vin Diesel interpreta il soldato Ray Garrison, ucciso durante una missione ma riportato in vita grazie alla nanotecnologia dalla RST Corporation, che gli affida l'identità del supereroe Bloodshot. Grazie alla tecnologia con cui è stato modificato, Bloodshot è una vera e propria forza inarrestabile – il guerriero più forte che RST abbia mai creato – ma oltre ad aver modificato il suo corpo, la compagnia ha preso possesso della sua mente, manipolando i suoi pensieri e i suoi ricordi. Ray non è più sicuro di ciò che è reale, ma è determinato a scoprire la verità ad ogni costo.

Le edizioni Dvd, Blu-ray e 4k Ultra HD sono ricche di contenuti speciali, tra cui scene eliminate ed estese ed un finale alternativo. Inoltre, tanti extra da dietro le quinte insieme al cast e alla troupe, le papere e molto altro.

