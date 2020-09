Vin Diesel, la star di Fast & Furious debutta nel mondo della musica: il suo primo singolo

Prima di portare il franchise di Fast & Furious nello spazio, Vin Diesel ha deciso di dare sfogo ad una sua grande passione: la musica. In queste ore l'attore ha infatti lanciato il suo primo singolo dal titolo "Feel Like I Do", realizzato in collaborazione con il DJ e produttore musicale norvegese Kyrre Gørvell-Dahll, meglio noto come Kygo.

Diesel ha presentato il brano durante il Kelly Clarkson Show, dove è apparso tramite un video pre-registrato in cui ha dichiarato: "Kelly, sono davvero onorato di poter fare debuttare la mia musica nel tuo show, perché da quando hai vinto American Idol hai mantenuto una tua autenticità fino ad oggi. In un anno in cui normalmente sarei sul set di un film - come sai, non è possibile - sono fortunato ad aver avuto un altro sbocco creativo, un altro modo per mostrare o condividere con voi il mio curo. Per arrivare a ciò, una delle persone che ha prima ha creduto in me è stata Kygo, perciò ora lancio la mia canzone con l'etichetta di Kygo, 'Feels Like I Do'. Spero che vi piaccia."

Tempo fa, l'attore ha rivelato di essere al lavoro su un proprio album, e dunque questo potrebbe essere solo l'inizio della sua carriera da cantante. "Vi ho promesso di pubblicare musica per tanto tempo... incoraggiato da voi, per uscire dalla mia confort zone. Grazie per aver creduto in me. Com sempre, spero di rendervi orgogliosi" ha scritto Diesel su Instagram.

Intanto vi lasciamo al trailer ufficiale di Fast & Furious 9, in arrivo nelle sale ad aprile 2021.