Vin Diesel, la star di Fast and Furios ha rifiutato un ruolo nel film dei Foo Fighters

Le riprese di Fast and Furios 10 sono partite e mentre Vin Diesel si prepara a vestire nuovamente i panni di Dominic Toretto, i Foo Fighters hanno rivelato che l'attore ha rifiutato di entrare a far parte della loro ultima fatica cinematografica.

Il gruppo ha infatti prodotto Studio 666, un dissacrante film horror che racconta la storia di una casa posseduta in cui la band di trova ad affrontare alcune particolari esperienze paranormali. Secondo quanto raccontato dal frontman dei Foos però, la star di Fast and Furios non avrebbe in alcun modo sentir parlare di questo divertentissimo progetto cinematografico che farà il suo debutto nelle sale il prossimo 25 febbraio.

In un'intervista rilasciata ad Empire Dave Grohl ha detto: "Il processo di casting praticamente prevedeva me che guardavo nel mio telefono ala ricerca di persone da coinvolgere. Abbiamo chiesto a Vin Diesel di partecipare al film! Eravamo tipo: Dieci milioni di persone andranno a vedere questo film! Ma lui non si è lasciato convincere e ci ha detto di no".

Non sappiamo quale ruolo sia stato offerto a Vin Diesel ma sicuramente, sarebbe stato divertentissimo vederlo all'opera in questo film ideato dalla divertentissima band statunitense. A proposito di Dave Grohl e compagni, sembra proprio che il concerto dei Foo Fighters nel metaverso sia stato una grandissima delusione per i fan.