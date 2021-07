Vin Diesel, spopolano i meme sulla 'famiglia' di Fast & Furious: ecco i più divertenti

Fast & Furious 9 ha esordito nelle sale americane da ormai qualche settimana, e in attesa di vedere il nuovo capitolo in Italia il prossimo agosto, Vin Diesel e la sua apologia della "famiglia" hanno conquistato il web con un nuovo meme diventato incredibilmente virale.

La moda internettiana del momento è infatti quella di inserire Dominic Toretto all'interno delle situazioni più inaspettate, da film come Mamma ho perso l'aereo e Thor: Ragnarok, passando per John Wick e Twilight, ma anche in anime come Dragon Ball e Naruto e soprattuto in altre pellicole corali come Justice League, Gli incredibili, Guardiani della Galassia e Il Signore degli Anelli. L'unica regola: Vin Diesel deve entrare in scena professando il suo amore per la "famiglia" creando delle situazioni esilaranti.

In calce alla notizia potete trovare una carrellata dei meme più divertenti che stanno girando sui social media, e che sicuramente stanno contribuendo non poco alla promozione del nuovo capitolo della saga action. Diretto dal veterano del franchise Justin Lin, Fast & Furious 9 sta proseguendo la sua ottima corsa al box office con un incasso che da poco superato il mezzo miliardo di dollari, a conferma che il pubblico è ormai più che pronto per fare ritorno nelle sale.

Vi ricordiamo che Fast & Furious 9 arriverà nei cinema italiani il prossimo 18 agosto. Intanto, per altri approfondimenti, vi lasciamo ai migliori film di Fast & Furious secondo la critica.