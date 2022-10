Vin Diesel fa spoiler su un nuovo progetto del MCU: ecco di cosa si tratta

Vin Diesel è ormai da anni parte integrante del Marvel Cinematic Universe grazie alla sua interpretazione vocale di Groot, il tenero albero antropomorfo che ha fatto la sua apparizione nel corso del primo Guardiani della Galassia e ora, l'attore sembra aver anticipato un nuovo progetto per il franchise.

L'attore ha pubblicato sul suo Instagram che sua nipote lo ha ringraziato per i cortometraggi di I Am Groot e ha finito per rivelare che i Marvel Studios sono interessati a realizzare un film su Planet X.

"Quindi mia nipote mi ha chiamato e mi ha detto... grazie zio Vin per aver realizzato I Am Groot", ha scritto Diesel. "haha... i cortometraggi scritti e diretti dalla talentuosa Kristin Lepore. È stato un vero spasso, ma è anche un vero spasso guardarlo con i miei angeli. Non c'è da stupirsi che la Marvel voglia fare il film Planet X".

Planet-X è il pianeta creato per i mutanti dopo la distruzione della Terra. Si tratta di un mondo con una tecnologia superiore a quella del pianeta distrutto all'inizio del 21° secolo. Si tratta di una sorta di mondo ideale con strade pulite, macchine volanti, traffico ordinato e grattacieli all'avanguardia.

Vin Diesel ci ha ormai abituato da tempo a incauti spoiler. In precedenza ad esempio, si era reso responsabile dell'annuncio del legame tra Thor: Love and Thunder e Guardiani della Galassia, spoilerando anche che nell'ultimo film di James Gunn sarebbe apparso Alpha Groot. Non sappiamo dunque se ci sarà mai per davvero un film sul pianeta natale del personaggio da lui interpretato ma tutto lascia pensare che presto o tardi vedremo Groot tentare di riconnettersi con la sua stessa specie. Se un film su Planet X dovesse mai realizzarsi, sembra chiaro che dovremo attendere almeno la Fase 7 per vederlo visto che per ora tutta la narrazione del MCU sembra saldamente concentrata sul Multiverso.