Vin Diesel: 'Spielberg sostiene sia un crimine che io non abbia più diretto un film'

Dopo due decenni che lo hanno visto assurgere a grande stella del cinema d'azione, con al vertice la saga di Fast & Furious, è facile per molti dimenticare che Vin Diesel aveva iniziato la sua carriera cinematografica come regista indipendente, ma in una recente intervista l'attore ha rivelato che Steven Spielberg se lo ricorda benissimo.

Parlando infatti dei suoi inizi come regista e della collaborazione con Steven Spielberg in Salvate il Soldato Ryan del 1998, Vin Diesel ha rivelato ai microfoni del National:



"Parlando di Spielberg, l'ho rivisto giusto di recente, e mi ha detto 'quando ti ho scelto per il ruolo in Salvate il Soldato Ryan, stavo ovviamente impiegando l'attore, ma in realtà stavo anche sostenendo segretamente il regista che è in te, e purtroppo non hai diretto quanto avresti invece dovuto. Questo è un crimine del cinema e devi assolutamente tornare sulla sedia da regista".



Prima di approdare sulle spiagge della Normandia nel war movie di Spielberg, Diesel aveva diretto due film indipendenti: Multi-Facial del 1995 e Strays del 1997. A quanto pare è il primo progetto ad averlo attirato nel radar del regista, il che è abbastanza impressionante considerando che si trattava del suo primo film in assoluto, da attore e regista.



Vin Diesel ha comunque un progetto in mente semmai dovesse tornare a dirigere: una trilogia dedicata al famoso generale Annibale Barca, il mitico condottiere cartaginese famoso per le sue vittorie durante la Seconda Guerra Punica e definito da Mommsen "il più grande generale dell'antichità".



Chissà se ci riuscirà, un giorno. Intanto vi ricordiamo che i suoi Bloodshot e Fast & Furious 9 sono stati posticipati a causa dell'emergenza Coronavirus, e che usciranno uno a data da destinarsi e l'altro il 21 aprile 2021, rimandato di un anno intero.